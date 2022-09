Hanoi (VNA) - Dans le cadre de sa visite en Australie pour coprésider la 4e conférence des ministres des Affaires étrangères Vietnam – Australie, le ministre vietnamien des Affaires étrangère Bui Thanh Son a rencontré, lundi, 12 septembre, le Premier ministre australien Anthony Albanese.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangère Bui Thanh Son (droite) et le Premier ministre australien Anthony Albanese. Photo : VNA

Le Vietnam est un partenaire important de l’Australie au sein de l’ASEAN et de la région, a affirmé le Premier ministre australien Anthony Albanese, avant de souligner que le gouvernement australien attachait une grande importance au développement du partenariat stratégique avec notre pays.

De son côté, le ministre Bui Thanh Son s’est réjoui du développement du Partenariat stratégique Vietnam – Australie dans tous les domaines, notamment la politique, l’économie, le commerce, la sécurité, la défense, la culture, l'éducation, les échanges entre les peuples. En 2021, le chiffre d’affaires du commerce bilatéral a dépassé 10 milliards de dollars.

Le ministre Bui Thanh Son a également remercié le gouvernement australien pour avoir soutenu pour le Vietnam avec 22,2 millions de doses de vaccin et de nombreux équipements et fournitures médicales depuis le début de la pandémie de COVID-19, ce qui contribue à aider le Vietnam dans le contrôle de l'épidémie, la reprise et le développement socio-économiquement.

Bui Thanh Son a également plaidé pour une coopération accrue dans les énergies renouvelables et l’adaptation au changement climatique.

Le Premier ministre Anthony Albanese a remercié les hauts dirigeants du Vietnam pour leurs félicitations à lui et au gouvernement australien, affirmé son soutien aux propositions du ministre Bui Thanh Son et exprimé sa confiance que la 4e conférence des ministres des Affaires étrangères Vietnam – Australie sera couronné de grand succès. - VNA