À l’approche du Nouvel An lunaire 2024, au large de la côte, les soldats de la Garde-côte du Vietnam protègent résolument la souveraineté maritime et insulaire sacrée de la Patrie.

La Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU a organisé jeudi 8 février une rencontre cordiale avec des experts vietnamiens travaillant pour les organes de l’ONU à New York, à l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt), la plus grande fête du Vietnam.

L’année 2023 tire à sa fin et 2024 frappe à nos portes. En nous préparant à entrer dans la nouvelle année du Dragon et en passant en revue l’année du Chat 2023, nous n’hésitons pas à nous émerveiller devant les réalisations remarquables et les grands efforts de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l’armée.