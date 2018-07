Ulises Guilarte de Nacimiento (droite), secrétaire général de la Centrale des Travailleurs Cubains (CTC), remet à Bui Van Cuong, président de la CGTV et vice-président de la Fédération syndicale mondiale, la Médaille de l'Amitié du Conseil d'Etat de Cuba pour la CGTV. Photo : laodong.vn



Hanoï (VNA) – Bui Van Cuong, président de la Confédération générale du Travail du Vietnam (CGTV), s’est entretenu le 6 juillet à Hanoï avec Ulises Guilarte de Nacimiento, secrétaire général de la Centrale des Travailleurs Cubains (CTC), en visite de travail au Vietnam.

Bui Van Cuong, également vice-président de la Fédération syndicale mondiale (FSM), a souhaité voir les relations entre la CGTV et la CTC devenir de plus en plus substantielles.

« La Confédération générale du Travail du Vietnam est prête à partager savoir et expériences avec Cuba afin que les relations bilatérales dans ce secteur aboutissent à des résultats concrets », a-t-il déclaré.

De son côté, Ulises Guilarte de Nacimiento, également membre du Conseil d’Etat et député de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba, a présenté à son interlocuteur la situation de l’emploi et les mouvements syndicaux dans son pays. Il a souhaité que cette visite de travail permette aux deux parties d’échanger des expériences pour renforcer leur professionnalisme.

A cette occasion, Ulises Guilarte de Nacimiento a décerné la Médaille de l’Amitié du Conseil d’Etat de Cuba à la CGTV. -VNA