Le président du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc (droite) et le gouverneur de Niigata , Hanazumi Hideyo. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président du Vietnam Nguyen Xuan Phuc a exprimé le souhait de promouvoir l’échange culturel et la coopération économique et commerciale entre des localités vietnamiennes et japonaises.

En recevant le 12 janvier à Hanoï le gouverneur de Niigata, Hanazumi Hideyo, en visite de travail au Vietnam, le chef de l’Etat vietnamien a proposé à la préfecture japonaise de travailler avec le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement pour mettre en œuvre des projets de coopération et de mettre en œuvre efficacement les accords signés avec la ville de Hai Phong et la province de Ba Ria - Vung Tau.

Il a encouragé la préfecture japonaise à investir davantage au Vietnam, notamment dans l'agriculture, les industries manufacturière et auxiliaire, la production de composants électroniques de haute technologie, la transformation des aliments...

Le Vietnam est prêt à créer toutes les conditions favorables à des activités des entreprises de Niigata au Vietnam, a déclaré le président Nguyen Xuan Phuc.

Il a également proposé de renforcer la coopération dans l’éducation et la formation des ressources humaines, l'accueil des stagiaires et ouvriers vietnamiens au Japon et de promouvoir les liens entre les entreprises et les universités de Niigata et des établissements d’enseignement du Vietnam...

De son côté, M. Hideyo a déclaré que Niigata encouragerait ses entreprises à investir au Vietnam et que sa préfecture continuerait à accueillir des stagiaires vietnamiens. -VNA