Hanoï (VNA) - Le 24 janvier, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien a travaillé avec Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre d'État chargé du commerce extérieur au ministère de l'Économie des Émirats arabes unis (EAU), en visite de travail au Vietnam.



Concernant les négociations de l'accord de partenariat économique intégral entre le Vietnam et les Émirats arabes unis (CEPA Vietnam - EAU), Nguyen Hong Dien et Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ont hautement apprécié les efforts et les progrès réalisés par les équipes de négociation des deux parties. Ils ont discuté de solutions aux questions sur lesquelles les deux parties ont encore des points de vue différents afin de réduire rapidement l'écart.



Les deux parties ont convenu de coopérer plus étroitement lors des négociations sur le CEPA Vietnam - EAU afin de les conclure prochainement, de porter la coopération économique et commerciale bilatérale à une nouvelle hauteur, apportant des avantages pratiques aux citoyens et aux entreprises des deux pays.



Actuellement, les Émirats arabes unis sont le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Asie occidentale, juste derrière le Koweït. En 2023, le total des échanges commerciaux bilatéraux a atteint près de 4,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,9 % par rapport à 2022. Sur ce montant, les exportations du Vietnam ont atteint plus de 4 milliards de dollars.-VNA