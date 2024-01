L'ambassadeur du Vietnam au Bangladesh, Nguyen Manh Cuong et la Première ministre Cheikh Hasina. Photo : VNA Dhaka (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Bangladesh, Nguyen Manh Cuong, est venu féliciter, le 9 janvier, à Dhaka, la Première ministre Cheikh Hasina, à l'occasion de l'organisation réussie par le gouvernement du Bangladesh des 12èmes élections générales le 7 janvier et la victoire du Parti de la Ligue Awami (AL), dirigé par la Première ministre Cheikh Hasina.

Lors de la rencontre, l'ambassadeur Nguyen Manh Cuong a exprimé sa conviction que sous la direction de la Première ministre Sheikh Hasina, le gouvernement du Bangladesh continuera à obtenir de nombreuses grandes réalisations en matière de développement socio-économique, garantissant une vie prospère et heureuse au peuple.

Le diplomate vietnamien a affirmé que l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et le Bangladesh se sont développées de manière fructueuse, notamment dans les domaines économique et commercial. Pour créer un nouvel élan de coopération bilatérale dans les temps à venir, il a souhaité que la Première ministre soutienne t crée des conditions favorables à l'ouverture de vols directs, contribuant ainsi à promouvoir les activités commerciales et touristiques, les échanges entre les deux peuples.

Pour sa part, la Première ministre Cheikh Hasina a accepté les propositions du diplomate vietnamien et s’est déclarée convaincue que l'amitié Vietnam-Bangladesh continuerait à être consolidée fermement, apportant de nombreux avantages substantiels à deux peuples. -VNA