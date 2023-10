Remise de certificats de mérite de la ville de Saint-Pétersbourg. Photo: VNA Remise de certificats de mérite de la ville de Saint-Pétersbourg. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Conseil législatif de Saint-Pétersbourg a organisé, le 5 octobre au Palais Mariinsky, une cérémonie de remise de certificats de mérite à 13 personnes qui avaient contribué au renforcement des relations d’amitié entre la Russie et le Vietnam.Étaient présents à la cérémonie le président du Conseil législatif municipal Alexandre Belsky, le vice-président du Conseil législatif Nikolai Bonkarenko, le vice-président de la Commission des affaires étrangères de la ville Vyacheslav Kalganov.Des certificats de mérite ont été décernés à ceux qui ont apporté une grande contribution à l'inauguration du monument au Président Ho Chi Minh à Saint-Pétersbourg, à l'occasion du 100e anniversaire du jour où l'Oncle Ho posa le pied pour la première fois à Petrograd, aujourd'hui Saint-Pétersbourg (30 juin 1923 - 30 juin 2023).S'exprimant lors de la cérémonie, le président du Conseil législatif de Saint-Pétersbourg, Alexander Belsky, a hautement apprécié les grandes contributions du Président Ho Chi Minh à l'histoire mondiale, dans laquelle sa personnalité était associée au désir de libérer la nation du colonialisme. L'inauguration du monument de Ho Chi Minh constitue également une étape importante dans le développement des relations amicales entre Saint-Pétersbourg et le Vietnam.Le vice-président de la Commission des affaires étrangères de la ville, Vyacheslav Kalganov, a déclaré qu'il y avait en fait des centaines, voire des milliers de personnes qui avaient contribué à l'inauguration du monument du Président Ho Chi Minh. Selon lui, cet ouvrage constitue une excellente base pour regarder vers l'avenir, développer davantage les relations entre la Russie et le Vietnam. -VNA