Lors de la cérémonie de signature de neuf protocoles d'accord de coopération entre des entreprises de Hanoï et du Laos. Photo: VNA Hanoï (VNA) – Neuf protocoles d’accord de coopération ont été signé le 24 novembre à Vientiane dans le cadre de la conférence de connexion des entreprises de Hanoï et du Laos.

Cet évènement a été organisé par le service de l'Industrie et du Commerce de Hanoï en collaboration avec le Bureau commercial du Vietnam au Laos et le service de l'Industrie et du Commerce de Vientiane pour présenter les potentiels, atouts et demandes en promotion du commerce et de l’investissement entre les deux villes.

Selon le vice-président du Comité populaire de Hanoï , Nguyen Manh Quyen, les échanges commerciaux entre Hanoï et le Laos en 2022 ont atteint 411 millions de dollars. Au cours des dix premiers mois de 2023, Hanoï a importé des marchandises en provenance du Laos pour 200 millions de dollars.

Le vice-président du Comité populaire de Hanoï a affirmé que cette conférence était significative, permettant aux entreprises de Hanoï de nouer les relations avec des entreprises laos et de présenter leurs marques et leurs produits.

Lors de la conférence, des entreprisses de Hanoï a partagé ses expériences et a présenté à ses homologues lao les potentiels de coopération, de promotion du commerce et de transfert de technologie.

Auparavant, la délégation de Hanoï a mis en place le pavillon « Hanoï - Vietnam » au festival ThatLuang et à l'Exposition commerciale de la capitale Vientiane en 2023, qui ont lieu du 23 au 27 novembre, exposant des produits agricoles, alimentaires, biens de consommation, textiles, artisanat, cosmétiques, produits OCOP (À chaque commune, son produit)…-VNA