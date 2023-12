Buenos Aires (VNA) - Une délégation de la Revue Communiste, conduite par son rédacteur en chef adjoint, le prof. associé-docteur Nguyên Ngoc Ha, s’est rendue du 25 novembre au 1er décembre en Argentine, pour échanger des informations et chercher des moyens pour renforcer la coopération entre la Revue Communiste et les services d'information et de communication de Partis politiques argentins.

Des représentants de la Revue Communiste travaillent avec ceux Parti justicialiste (PJ). Photo: VNA

La délégation a travaillé avec les dirigeants du Parti communiste argentin (PCA) et du Parti justicialiste (PJ). Nguyên Ngoc Ha a souhaité établir un canal d'information régulier et stable pour échanger sur des questions d'intérêt mutuel.

Il approuvé la proposition selon laquelle la revue Communiste et les services d'information et de communication du PCA et du PJ encourageraient l'échange de nouvelles et d'articles au service du travail de propagande de chacun.

De leur côté, les dirigeants du PCA et du PJ ont discuté avec la délégation vietnamienne des questions liées au développement des Partis dans le contexte actuel, et ont donné un aperçu du travail de propagande des Partis depuis leur création, ainsi que les objectifs et orientations de leurs activités futures.

Ils ont tous deux apprécié l'histoire des bonnes relations avec le Parti communiste du Vietnam, souhaitant en savoir plus sur la situation économique et politique du Vietnam, en particulier sur le processus de Renouveau, afin de servir de référence pour orienter les activités futures des Partis en Argentine. -VNA