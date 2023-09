Hanoï (VNA) – Après sa visite officielle au Bangladesh, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue , se rendra en Bulgarie, sur invitation de son homologue bulgare, Rosen Zhelyazkov.Sa visite officielle en Bulgarie du 24 au 26 septembre vise à consolider et renforcer l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme, parlementaire notamment, entre les deux pays.Le Vietnam et la Bulgarie ont établi leurs relations diplomatiques le 8 février 1950. Posées sur des bases solides, les relations n'ont cessé d'être cultivées au cours de ces plus de 70 dernières années.Les bonnes relations politiques ont été marquées par des visites de haut niveau. Les deux pays ont étroitement coopéré dans des forums régionaux et internationaux, notamment dans le cadre des Nations Unies, de la coopération ASEAN-UE et du Dialogue Asie-Europe (ASEM)…