Les responsables effectuent une visite de la ville à bord de deux bus à impériale. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Consulat général de Cuba à Ho Chi Minh-Ville a organisé le 30 septembre une cérémonie d'inauguration d'un bus commémorant le 50e anniversaire de la visite du leader cubain Fidel Castro dans la zone libérée du Sud-Vietnam, dans la province de Quang Tri (1973-2023).



Lors de la cérémonie, la consule générale de Cuba à Ho Chi Minh-Ville, Mme Ariane Feo Labrda, a souligné que feu le dirigeant Fidel Castro avait été le premier et le seul chef d'État au monde à visiter la zone libérée du Sud-Vietnam, et que sa présence était devenue un symbole pour les forces de libération lors que la guerre n'était pas encore terminée.



La visite de Fidel Castro a montré au monde que le Vietnam n'était pas seul, et a affirmé le soutien inconditionnel du peuple cubain.



Le consul général cubain a déclaré que Cuba était le premier pays à avoir un ambassadeur auprès du gouvernement provisoire du Sud-Vietnam. Le 3 août 1982, Cuba a ouvert un consulat général à Ho Chi Minh-Ville, et depuis lors, les relations entre Cuba et la ville se sont développées dans de nombreux domaines.



René Antonio Mesa Villafana, ministre cubain de la Construction, a déclaré que c'était grâce à Fidel Castro que nous avons appris à aimer le Vietnam à travers la solidarité, la loyauté et l'entraide mutuelles dans toutes les circonstances. Le Vietnam est un exemple et une source d'encouragement dans la lutte de Cuba.



Le ministre cubain de la Construction a indiqué que le Vietnam était le deuxième partenaire commercial et le plus grand investisseur étranger de Cuba dans la région Asie-Pacifique. Les visites bilatérales de haut niveau ont permis de maintenir des échanges réguliers entre les représentants de diverses organisations politiques et populaires, favorisant ainsi la poursuite du dialogue entre les deux pays.



À l'issue de la cérémonie, le ministre cubain René Antonio Mesa Villafana et Phan Nguyen Nhu Khue, chef de la Commission de sensibilisation et d'éducation du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, ont effectué une visite de la ville à bord de deux bus à impériale décorés d'une photo du leader cubain Fidel Castro, brandissant le drapeau du Front de libération nationale, sur la colline 241 de la province de Quang Tri en septembre 1973. -VNA