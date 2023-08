Le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Vo Tuan Nhan, lors du séminaire. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un séminaire consultatif régional du Sud sur le rapport de synthèse décennal de la mise en œuvre de la Résolution n° 24-NQ/TW du Comité central du Parti du 11e mandat sur la réponse proactive au changement climatique, le renforcement de la gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement, a eu lieu le 14 août à Ho Chi Minh-Ville.



Ce séminaire a été organisé par le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement.



Selon le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Vo Tuan Nhan, après 10 ans de mise en œuvre de la résolution n° 24-NQ/TW, la réponse au changement climatique, la gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement ont fait l'objet d'une plus grande attention.



Concrètement, les dégâts causés par les catastrophes naturelles pendant la période 2008-2017 ont diminué de 38% en matière de pertes humaines et de 29% en matière de pertes matérielles par rapport à la période 1998-2007. Pendant la période 2018-2022, ils ont enregistré des diminutions de 18% et 34% par rapport à la période 2013-2017, respectivement.



En outre, le taux de collecte des déchets ménagers solides urbains au niveau national est passé de 84% en 2012 à 96% en 2022. Le taux de parcs industriels dotés de systèmes de traitement des eaux usées en 2022 a atteint 91% contre 60% en 2012.



En 2022, 92,5% des ménages ruraux du pays avaient accès à une eau salubre, soit une augmentation de 12% par rapport à 2012 (80,5%)...



Les participants ont tous convenu que la mise en œuvre de la Résolution n° 24-NQ/TW au cours des 10 dernières années avait abouti à de nombreux résultats positifs. Pour la mise en œuvre de la Résolution jusqu'en 2030 avec une vision pour 2050, ils ont proposé de faire attention aux problèmes surgissant et d’identifier un ensemble de solutions et de tâches clés pour continuer à mettre en œuvre avec succès cette importante Résolution.-VNA