Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha.

Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a demandé au ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement (MRNE), chargé de l'élaboration de la planification de la protection de l'environnement pour la période 2021-2030 et vision pour 2050, de respecter les résolutions et réglementations pertinentes en matière de protection de l'environnement lors de la conception.

La protection de l'environnement doit être la première étape, la base et le fondement de l'harmonie entre le développement économique et la nature, a souligné le vice-Premier ministre lors d’une réunion le 3 juillet. La planification doit montrer une vision à long terme, garantissant que tous les secteurs économiques peuvent se développer sans causer d'impacts négatifs sur l'environnement.

La planification doit viser à protéger l'environnement pour le développement socio-économique d'une manière durable basée sur la nature, en aidant à améliorer les zones souffrant de la pollution et du déclassement de l'environnement.

Les activités économiques doivent respecter l'écosystème et la biodiversité, a dit le dirigeant, en soulignant la nécessité de solutions économiques vertes et durables lors de la mise en œuvre des engagements d'émissions "nettes zéro", ainsi que du développement des énergies renouvelables, des transports verts et des eaux usées circulaires.

La planification sera un outil important pour mettre en œuvre la loi sur la protection de l'environnement 2020, et une base pour les ministères, les secteurs et les localités pour réaliser des mesures visant à promouvoir l'économie verte et la croissance verte.

Le vice-Premier ministre a demandé au MRNE ainsi qu'aux agences de concertation de mettre à jour les données sur les réserves naturelles et la biodiversité, et de rendre compte de la faisabilité de la construction d'installations de traitement des eaux usées concentrées lors du tri, du traitement et du recyclage des déchets à la source.

Dans le cadre de la planification, au cours de la période 2021-2025, 256 réserves naturelles et 21 sites de protection de la biodiversité seront créées et gérées, ainsi que 13 corridors de biodiversité, 41 zones à haute biodiversité, 24 paysages écologiques importants et 10 zones humides importantes.

La réunion le 3 juillet.

Des zones concentrées de traitement des déchets à l'échelle nationale, régionale et provinciale seront construites pour répondre aux demandes de traitement des déchets du pays. En 2030, trois zones nationales de traitement des déchets devraient être construites, ainsi qu'une dans chaque région et une dans chaque province, garantissant que 95% des déchets ménagers dans les zones urbaines et 90% dans les zones rurales sont traités correctement, selon la planification.

Cette dernière donne également des orientations sur le zonage environnemental à l'échelle nationale pour une meilleure protection, avec des zones de protection stricte, des zones à émissions restreintes et d'autres zones. -VNA