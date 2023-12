M. Patrick Haverman, représentant résident par intérim du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam prend la parole lors de la conférence. Photo : noichinh.vh

Hanoï, 26 décembre (VNA) - La corruption dans les services publics de base tels que les soins de santé et l'éducation aurait de graves conséquences sur les efforts visant à garantir les droits fondamentaux des citoyens, a-t-on appris lors d'un atelier intitulé "Identification et prévention de la corruption dans le secteur public liée au secteur privé - expériences internationales et recommandations pour le Vietnam » à Hanoï le 26 décembre.L’atelier a été organisé par la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti en coordination avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’Agence norvégienne de coopération au développement (Norad). Il faisait partie d’un projet visant à renforcer la mise en œuvre par le Vietnam de la Convention des Nations Unies contre la corruption, lancé par le PNUD, avec le soutien de Norad.Dans son discours, le vice-président de la Commission des Affaires intérieures, Nguyen Thanh Hai, a affirmé la ferme détermination et les efforts du Parti et de l'État dans la lutte contre la corruption et d'autres phénomènes négatifs, qui ont reçu le soutien public et les éloges de la communauté internationale, contribuer au maintien de la stabilité politique et à la promotion du développement socio-économique et de l’intégration internationale.Cependant, il n'est pas facile d'identifier et de prévenir la corruption dans le secteur public liée au secteur privé, a-t-il déclaré, soulignant que cela nécessite à la fois une analyse de la réalité et un partage d'expériences internationales, en particulier dans les services publics de base comme les soins de santé et l'éducation.Les connaissances et l'expérience partagées lors de l'atelier aideront la commission et d'autres agences vietnamiennes compétentes dans la consultation et l'élaboration des politiques, selon le responsable.Un rapport présenté lors de l'atelier a montré que le Parti a publié de nombreuses lignes directrices et politiques pour identifier et prévenir la corruption dans les soins de santé et l'éducation, et que les contre-mesures mises en œuvre par le Vietnam sont tout à fait compatibles avec celles de la convention.Le rapport formule également des recommandations au Vietnam pour identifier les actes de corruption et accroître l'efficacité des mesures anti-corruption, en particulier dans les soins de santé et l'éducation. - VNA