Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Do Van Chiên, signent une résolution conjointe sur la coordination entre le gouvernement et le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam dans la nouvelle période. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une conférence a eu lieu le 9 octobre à Hanoï dans le but de dresser le bilan de la coordination entre le gouvernement et le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.



Cet événement a été co-présidé par le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Do Van Chiên.



Selon les participants, au cours de 15 ans de mise en œuvre de la Résolution conjointe n° 19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN concernant le règlement de la coordination entre le gouvernement et le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, les contenus définis dans le règlement ont été bien mis en œuvre, mieux garantissant les droits et obligations fondamentaux des citoyens.



Selon Do Van Chiên, la signature et la mise en œuvre du règlement de la coordination ont contribué à améliorer l'efficacité de la gestion étatique du gouvernement, ainsi que la qualité du contenu et des méthodes de fonctionnement du Front de la Patrie du Vietnam.



De son côté, Pham Minh Chinh a appelé le Front de la Patrie du Vietnam à continuer à se coordonner étroitement avec le gouvernement, pour atteindre les objectifs d'un peuple riche, d'un pays puissant, d'une société démocratique, équitable et moderne.



A cette occasion, Pham Minh Chinh et Do Van Chiên ont signé une résolution conjointe sur la coordination entre le gouvernement et le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam dans la nouvelle période.-VNA