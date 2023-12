Le Vietnam et le Laos signent un protocole d'accord de coopération dans le domaine des archives pour 2024, le 6 décembre à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Un protocole d'accord de coopération Vietnam-Laos dans le domaine des archives pour 2024 a été signé le 6 décembre à Hanoï.Les signataires étaient le directeur du Département de gestion des documents et des archives de l'État relevant du ministère vietnamien de l'Intérieur, Dang Thanh Tung, et le directeur du Département national des archives relevant du ministère lao de l’Intérieur, Thongchanh Keosenhom.Selon ce protocole d’accord concernant le plan de coopération dans le domaine des archives pour 2024, l’année prochaine, les deux parties renforceront leur coopération en matière de formation du personnel. Plus précisément, le Département de gestion des documents et des archives de l'État vietnamien organisera des stages pour 20 fonctionnaires lao dans ce domaine.En plus, le Vietnam compte aider le Laos à former trois diplômés universitaires et un master dans le domaine des archives grâce à des aides du gouvernement vietnamien en faveur du gouvernement lao.En outre, les deux parties échangeront et partageront des informations sur les archives , et organiseront des rencontres pour discuter de la situation de leur coopération.-VNA