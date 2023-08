La rencontre entre le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong (droite) et le président de l'AN de l'Iran Ali Ardeshir Larijani lors de sa visite officielle au Vietnam en avril 2018. Photo : VNA





Hanoï (VNA) - A l’occasion de la prochaine visite officielle du président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue en Iran, le vice-président de la Commission des relations extérieures de l'AN Le Anh Tuan, a accordé une interview à la presse sur la signification de cette visite.



La visite est effectuée à l'occasion de la célébration des 50 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Ces dernières années, les relations entre les deux organes législatifs du Vietnam et de l’Iran ont bien progressé, à travers les visites et les rencontres de dirigeants des deux pays, notamment les visites du vice-président de l'AN Do Ba Ty, du vice-président de l'AN Tran Quang Phuong en Iran en 2017 et en 2022, respectivement et la visite officielle du président de l'AN iranienne au Vietnam en avril 2018.



Cette première visite officielle en Iran de Vuong Dinh Hue, en tant que président de l'AN du Vietnam, est une étape particulièrement importante marquant le renforcement des liens bilatéraux et est aussi une prémisse pour élargir davantage la coopération multiforme entre les deux organes législatifs.



La visite va favoriser l'échange de délégations à tous les niveaux, en particulier celles de l’AN, du Conseil des ethnies, des commissions de l'AN, du Groupe des jeunes parlementaires et du Groupe des parlementaires d'amitié. La visite vise à renforcer l'échange d'informations, à partager les expériences en matière de législation, à promouvoir le rôle de l'organe législatif dans le contrôle de l'application de la loi et la mise en œuvre des traités et accords internationaux signés, à promouvoir plus efficacement le mécanisme de coordination dans les forums parlementaires multilatéraux tels que l'Union interparlementaire (UIP) et d'autres organisations parlementaires multilatérales.



En même temps, la visite contribue à promouvoir la coopération bilatérale entre le Vietnam et l'Iran à tous les niveaux. - VNA