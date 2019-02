La délégation de l’ambassade du Vietnam en Chine au port de Tianjin. Photo : VNA



Pékin (VNA) – Une délégation de l’ambassade du Vietnam en Chine conduite par l’ambassadeur Dang Minh Khoi a effectué les 21 et 22 février une visite de travail dans la ville de Tianjin, située au Nord de la Chine.



Cette visite avait pour objet de se renseigner sur le développement socio-économique de Tianjin - l’un des centres industriels et commerciaux de la région du Nord de la Chine, et de renforcer la coopération entre cette ville et les localités vietnamiennes.



Pendant sa visite, l’ambassadeur Dang Minh Khoi a rencontré Li Hongzhong, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et secrétaire du Comité du PCC pour la municipalité de Tianjin. A cette occasion, l’ambassadeur Dang Minh Khoi a émis son souhait que Tianjin et les localités vietnamiennes continuent de renforcer leur coopération dans l’économie, le tourisme, le transport maritime, les sciences et les technologies, l’éducation... Il a assuré que l’ambassade du Vietnam en Chine servirait de passerelle pour développer la coopération intégrale entre les deux parties.



De son côté, le secrétaire du Comité du PCC pour la municipalité de Tianjin a déclaré se réjouir des avancées des relations vietnamo-chinoises, ainsi que du renforcement des relations entre sa ville et les ministères, organes et localités vietnamiens. Il a affirmé la volonté de Tianjin de contribuer plus activement aux relations de voisinage amical et de coopération intégrale entre les deux pays. Li Hongzhong a également déclaré saluer les visites de délégations vietnamiennes à Tianjin afin de développer la coopération substantielle entre les deux parties, dans l’intérêt commun.



Selon des statistiques des Douanes de Tianjin, les échanges commerciaux entre le Vietnam et cette ville chinoise se sont chiffrés l’année dernière à 4,3 milliards de dollars. Les exportations vietnamiennes vers Tianjin ont atteint 1,04 milliard de dollars. Actuellement, environ 150 Vietnamiens suivent des cursus à Tianjin.



Pendant son séjour, la délégation vietnamienne a visité plusieurs établissements économiques, culturels et sociaux de Tianjin. -VNA