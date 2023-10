Séance de travail du général Nguyen Tan Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, vice-ministre de la Défense avec le ministre japonais de la Défense, Kihara Minoru. Photo: VNA Tokyo (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Japon , le général de corps d’armée Nguyen Tan Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, vice-ministre de la Défense, a rendu le 11 octobre une visite de courtoisie au ministre japonais de la Défense , Kihara Minoru.

Le général Nguyen Tan Cuong a informé son interlocuteur des résultats de son entretien avec le chef d'état-major interarmées des forces d'autodéfense du Japon, Yoshida Yoshihide avant de proposer au ministre Kihara Minoru de prêter attention et diriger des organes concernés pour mettre en œuvre efficacement les contenus de coopération bilatérale déjà conclus.

Soulignant que l'aide humanitaire et le règlement des conséquences de la guerre étaient des domaines de coopération toujours appréciés des deux parties, le général Nguyen Tan Cuong a proposé aux ministères japonais de la Défense et des Affaires étrangères, à l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et à d’autres agences connexes de renforcer la coopération avec le ministère vietnamien de la Défense dans ces domaines, notamment dans des projets de déminage et de désintoxication de dioxine.

Le général Nguyen Tan Cuong a également déclaré remercier le ministère japonais de la Défense, des Forces d'autodéfense japonaises et des entreprises japonaises de l'industrie de défense d’avoir accordé l’attention et le soutien au Salon international de la défense du Vietnam 2022 avant d’exprimer le souhait de les accueillir lors de l’édition 2024.

Pour sa part, le ministre Kihara Minoru a déclaré que les relations Vietnam-Japon dans la défense entraient dans une nouvelle étape de développement, ouvrant de nouvelles opportunités de coopération dans de nombreux domaines entre les ministères de la Défense des deux pays. Il a déclaré espérer que ces relations devraient porter à une nouvelle hauteur et devenir de plus en plus profondes et efficaces.

Entretien entre le général Nguyen Tan Cuong (droite) et le chef d'état-major interarmées des forces d'autodéfense du Japon, Yoshida Yoshihide. Photo: VNA Le même jour, le général Nguyen Tan Cuong a eu un entretien avec le chef d'état-major interarmées des forces d'autodéfense du Japon, Yoshida Yoshihide

Les deux parties se sont mises d’accord sur certaines mesures pour renforcer la coopération Vietnam-Japon en matière de défense, dont l’échange de délégations de tous niveaux, le maintien des mécanismes de consultation et de dialogue disponibles, la coopération dans la formation de personnel, la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, l’industrie de la défense, la médecine militaire, le traitement des conséquences de la guerre.

Elles ont également échangé leurs points de vue sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun, soulignant l'importance du maintien de la paix, de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale ainsi que du règlement des différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. -VNA