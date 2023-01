Colloque visant à promouvoir la connexion entre des entreprises vietnamiennes et celles de Hong Kong-Guangzhou-Macao (Chine). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Un colloque visant à promouvoir la connexion entre des entreprises vietnamiennes et celles de Hong Kong-Guangzhou-Macao (Chine) a eu lieu mardi à Hanoï.

L'événement a été organisé par le Département de l'investissement étranger du ministère du Plan et de l'Investissement, en collaboration avec la Chambre de commerce chinoise à Hong Kong (CGCC), l'Union des entrepreneurs de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA Union), la Chambre de commerce Hong Kong-Vietnam (HKVCC), etc.

Selon le vice-ministre du Plan et de l'Investissement Tran Duy Dong, ce colloque a été une bonne occasion pour les parties présentes de partager de nouvelles tendances en matière d'investissement et de commerce, des solutions pour une réforme du climat d'investissement au Vietnam, ainsi que d'avancer des propositions pour améliorer l'efficacité de la coopération, afin de parvenir au développement durable des entreprises hongkongaises lorsqu'elles coopèrent avec des partenaires vietnamiens.

Le ministère du Plan et de l'Investissement s'est engagé à créer des conditions optimales pour que les investisseurs étrangers, hongkongais entre autres, puissent mener des activités d'affaires efficaces au Vietnam.

Le docteur Jonathan Choi, président du CGCC, du HKVCC et du GBA Union, a souligné le rôle de Hong Kong (Chine) dans la coopération économique entre la Chine continentale et les pays de l'ASEAN. Selon lui, les similitudes culturelles et la proximité géographique facilitent également la coopération entre le Vietnam, Hong Kong et la région Hong Kong-Guangdong-Macao (Chine) dans de nombreux domaines, notamment le commerce, l'investissement et le tourisme. -VNA