Le secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale des relations extérieures du PCV, Le Hoai Trung, et la présidente du Parti communiste du Brésil (PCdoB), Luciana Santos. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale des relations extérieures du PCV, Le Hoai Trung, a reçu lundi à Hanoï la présidente du Parti communiste du Brésil (PCdoB), Luciana Santos, également ministre brésilienne des Sciences, des Technologies et de l'Innovation.

Les deux parties se sont informées de la situation de chaque Parti et de chaque pays et ont discuté des résultats de la mise en œuvre de l'accord de coopération entre les deux parties. Elles ont convenu que les deux Partis devraient renforcer les échanges et le partage d'expériences dans tous les domaines, promouvoir une coopération efficace et apporter des contributions pratiques au développement des relations entre les deux États et les deux peuples.

A cette occasion, Le Hoai Trung et Mme Luciana Santos ont également convenu que les deux Partis renforceraient la coordination et le soutien à l'organisation des échanges d’amitié et des activités de célébration du 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Brésil en 2024. - VNA