Le président du Comité populaire de la province de Lang Son (Nord), Ho Tien Thieu.

Lang Son (VNA) - Le président du Comité populaire de la province de Lang Son (Nord), Ho Tien Thieu, a eu le 3 avril un entretien avec le secrétaire du Comité municipal du Parti communiste chinois (PCC) de Chongzuo (province chinoise du Guangxi), Lan Xiao, également membre suppléant du Comité central du PCC.



Les deux parties ont discuté de mesures et orientations pour promouvoir leur coopération dans le tourisme, ainsi que de leur coordination pour continuer à mettre en œuvre efficacement l'accord de coopération en matière de gestion de travailleurs. Elles ont également abordé plusieurs questions liées au développement des postes frontaliers afin de favoriser les échanges commerciaux bilatéraux.



Les deux parties ont convenu de promouvoir leur coopération économique et commerciale, de faciliter le dédouanement, d’accélérer l’édification de la connectivité en matière de transports et d’infrastructures, de renforcer leur coopération dans la gestion frontalière, ainsi que la prévention et la lutte contre la criminalité transfrontalière...



Lan Xiao a émis le souhait que Lang Son, le Guangxi en général et sa ville de Chongzuo en particulier, proposent des solutions pour renforcer les échanges commerciaux entre les deux parties tant sur la route que sur le chemin de fer, développer les postes frontaliers entre les deux parties et promouvoir la coopération touristique...



Les dirigeants de Lang Son et de Chongzuo ont fondamentalement convenu que les deux parties continueraient à renforcer une coopération étroite, efficace et substantielle, en mettant l’accent sur l’économie, le commerce électronique, la connectivité des autoroutes menant aux postes frontaliers, l’élargissement des routes au service du transport de marchandises d’import-export... -VNA