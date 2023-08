Panorama de la réunion. Photo: VNA

Buenos Aires (VNA) - Dans le cadre des activités marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Argentine (25 octobre), l'ambassade du Vietnam en Argentine a coordonné avec la Chambre de commerce Argentine - Asie-Pacifique pour organiser une réunion avec des entreprises locales.



L’événement, qui a eu lieu le 30 août à Buenos Aires, a vu la participation d’une trentaine d’entreprises argentines spécialisées dans l’agroalimentaire, les technologies avancées, la logistique, les produits chimiques et pharmaceutiques…



Lors de la réunion, l'ambassadeur du Vietnam en Argentine, Duong Quoc Thanh, a présenté les dernières réalisations socio-économiques du Vietnam, ainsi que les progrès dans les échanges économiques entre le Vietnam et l'Amérique latine en général et l'Argentine en particulier ces dernières années. Selon lui, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Argentine n'ont cessé d'augmenter, passant de 316 millions en 2007 à 4,5 milliards en 2022.



Lors de l’événement, les participants ont discuté de nombreuses idées pour promouvoir la coopération entre entreprises argentines et vietnamiennes.-VNA