Hanoï (VNA) – Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, a eu le 4 août une séance de travail par visioconférence avec le vice-ministre chilien des Affaires étrangères, Rodrigo Yanez Benitez, sur le renforcement de la coopération économique entre leurs pays.

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Do Thang Hai (droite) et le vice-ministre chilien des Affaires étrangères, Rodrigo Yanez Benitez, à Hanoi, le 20 janvier 2020. Photo : moit.gov.vn.

Les deux vice-ministres ont discuté des mesures propres à tirer pleinement parti de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et le Chili, et de l’accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP).

Ils ont déclaré se réjouir de la croissance des échanges commerciaux bilatéraux en 2019, qui avaient atteint l’année dernière 1,23 milliard de dollars, soit une hausse de 12,95% sur un an. Malgré les impacts du COVID-19, le commerce bilatéral au premier semestre 2020 s’est chiffré à 567,9 millions de dollars, soit une légère baisse de 1,04% en variation annuelle.

Do Thang Hai et Rodrigo Yanez Benitez se sont informés de la lutte contre le COVID-19 dans leurs pays. Ils ont proposé de renforcer la connectivité des chaînes d’approvisionnement, de production et d’exportation, notamment celles liées aux masques faciaux et aux équipements de protection dans le contexte de pandémie.

Le vice-ministre vietnamien a déclaré souhaiter que le Chili ratifie rapidement le CPTPP pour donner un nouvel élan aux relations commerciales bilatérales. La partie chilienne a appelé à renforcer la coopération bilatérale dans la promotion du commerce, les douanes, le commerce électronique et l’économie numérique.

Comme le Vietnam assume cette année la présidence tournante de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est), Rodrigo Yanez Benitez a demandé au Vietnam de soutenir les relations entre son pays et le bloc régional.

Les deux parties ont aussi insisté sur la nécessité d’appliquer efficacement l’accord de libre-échange entre le Vietnam et le Chili. Ils ont également souligné l’importance des préparatifs pour organiser la 4e réunion du Conseil de libre-échange entre les deux pays en 2020.

Les deux vice-ministres ont enfin convenu de maintenir régulièrement les échanges de tous niveaux par visioconférence pour renforcer les liens bilatéraux dans l’économie, dans le contexte d’épidémie de COVID-19. -VNA