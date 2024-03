La 13e conférence du Comité de coordination conjointe du Triangle de développement CLV. Photo: VNA Vientiane (VNA) – Le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung a exhorté de renforcer la coopération du Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam (CLV) pour améliorer la compétitivité de trois économies et réduire l’écart de développement avec d’autres membre de l’ASEAN.

Le Vietnam attache toujours l’importance au développement des relations avec le Laos et le Cambodge, le considérant comme une tâche stratégique et une priorité absolue de sa politique extérieure, a déclaré le ministre vietnamien lors de la 13e conférence du Comité de coordination conjointe du Triangle de développement CLV , tenue le 1er mars dans la province d'Attapeu, dans le sud du Laos.

Selon lui, 25 ans après la création du Triangle de développement CLV, les trois pays se sont coordonnés pour mener de nombreuses activités de coopération conjointes, contribuant au développement socio-économique régional, à la réduction de la pauvreté et au renforcement des échanges entre leurs Assemblées nationales, gouvernements, organisations et peuples à travers une coopération intégrale dans les domaines tels que le transport, les télécommunications, l'énergie, le commerce, l'investissement, l'industrie, la finance et la banque, l'agriculture, le tourisme, la santé, la culture, le travail, l'éducation, l'environnement, les sciences et technologies.

Pour promouvoir l'édification et la mise en œuvre des orientations et plans de coopération du Triangle de développement CLV dans l’avenir, les trois pays devraient disposer de solutions révolutionnaires en matière de développement des infrastructures, de développement économique, de développement des ressources humaines et de réforme institutionnelle, a indiqué le ministre vietnamien.

Outre la coopération économique, les trois pays devraient mettre l’accent sur la coopération dans la sécurité, la diplomatie, l’environnement et la promotion des liens entre localités, a-t-il ajouté.

Lors de la 13e conférence du Comité de coordination conjointe du Triangle de développement CLV, placée sous la co-présidence du ministre lao du Plan et de l'Investissement, Khamjane Vongphosi ; du ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung et du ministre cambodgien du Commerce Cham Nimul, les parties ont discuté du Plan de développement du tourisme du Triangle de développement CLV pour la période 2020-2030 et pour une vision jusqu’à 2030 ; du Plan de développement durable de l’industrie du caoutchouc du Triangle de développement CLV approuvé lors du 11e conférence ainsi que du Plan d’action pour la connexion économique du Triangle de développement CLV jusqu’en 2030.

A fin de la conférence, les présidents du Comité de coordination conjointe ont signé un procès-verbal de la 13e conférence du Comité de coordination conjointe du Triangle de développement CLV.

Fondé en 1999, le Triangle de développement CLV vise à promouvoir la solidarité et la coopération des trois pays, à garantir la sécurité, la stabilité économique, la réduction de la pauvreté et le développement socio-économique régional. Ces 25 dernières années, le Vietnam a apporté des contributions importantes au développement du Triangle de développement CLV.

A ce jour, le Vietnam a investi de plus de 3,7 milliards de dollars dans 110 projets dans cette région.