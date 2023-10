Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié les bonnes relations de coopération entre le Vietnam et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tout en proposant que les deux parties favorisent une coopération plus substantielle et plus efficace.En recevant, le 27 octobre à Hanoï, le secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, à l'occasion de sa participation au Forum ministériel OCDE-Asie du Sud-Est et aux activités dans le cadre du Programme régional de l'OCDE pour l'Asie du Sud-Est (SEARP) 2023, tenu pour la deuxième fois consécutive à Hanoï, Pham Minh Chinh a souhaité que l'OCDE et son secrétaire général continuent à prêter attention, à soutenir et à consacrer des ressources pour le soutien à la région.Le Premier ministre vietnamien a souligné les priorités du Vietnam dans les temps à venir, notamment la promotion de trois percées stratégiques dans les institutions, les infrastructures et les ressources humaines ; la consolidation des moteurs de croissance importants (exportation, investissement, consommation) tout en favorisant de nouveaux moteurs de croissance tels que l’économie verte, la transformation numérique, l’économie circulaire, les faibles émissions, l’économie intelligente.Il a demandé à l'OCDE d'aider le Vietnam à élaborer des politiques visant à attirer des investissements de haute qualité pour aider le pays à participer plus profondément à la chaîne de valeur et d'approvisionnement mondiale, tout en assurant les intérêts des investisseurs et en s'adaptant efficacement à l'application de nouvelles normes, en particulier l’impôt minimum mondial.Le Premier ministre a également appelé l'OCDE à soutenir le Vietnam dans la promotion de nouveaux moteurs de croissance tels que la transformation verte, la transformation numérique, le développement du marché du carbone, les réglementations vertes, les faibles émissions, l'innovation... Ce sont les domaines de coopération qui correspondent aux atouts de l’OCDE et que le Vietnam nécessite.Pour sa part, Mathias Cormann a été impressionné par les réalisations du Vietnam en matière de développement, en particulier dans le contexte d'une économie mondiale difficile, d'un déclin des investissements mondiaux.Le secrétaire général de l’ OCDE a déclaré que dans le contexte de nombreux changements dans l'environnement mondial, le Vietnam disposait encore d'opportunités pour attirer des investissements de haute qualité vers un développement vert et durable. Il a réaffirmé l'importance stratégique de l'Asie du Sud-Est en général et du Vietnam en particulier pour l'OCDE, a convenu d'élever le niveau des relations Vietnam-OCDE et de coopérer avec le Vietnam dans divers domaines. - VNA