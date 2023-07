Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue malaisien lors du 42e Sommet de l'ASEAN tenu à Labuan Bajo en Indonésie. Photo :VNA



Hanoï (VNA) - À l'invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam les 20 et 21 juillet. Il s'agit de la première visite officielle du Premier ministre Anwar Ibrahim au Vietnam depuis sa prise de fonction en décembre 2022.



Le Vietnam et la Malaisie ont établi leurs relations diplomatiques le 30 mars 1973. Les relations bilatérales continuent de se développer sur la base du partenariat stratégique établi en août 2015.



Les deux parties échangent régulièrement des délégations et des contacts de haut niveau, notamment la visite au Vietnam du Premier ministre Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob en mars 2022, et le voyage de travail du Premier ministre Nguyen Tan Dung en Malaisie en août 2015.



Les deux parties maintiennent des mécanismes de coopération tels que la réunion du Comité de coopération économique, scientifique et technique Vietnam - Malaisie, le Dialogue stratégique, le Comité mixte du commerce...



Les deux pays ont approuvé le Plan d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique pour la période 2021-2025 avec des orientations majeures, afin d'exploiter efficacement les potentiels et les avantages de chacun, vers la reprise et le développement résilient et durable dans la période post-COVID-19.



Lors de la visite au Vietnam du Premier ministre malaisien Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob, les dirigeants des deux pays ont affirmé leur engagement à approfondir la coopération politique et économique.



La Malaisie est actuellement le deuxième partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN, le neuvième au monde, et le troisième marché d'exportation du Vietnam au sein de l'ASEAN. Le Vietnam est le troisième partenaire commercial de la Malaisie au sein de l'ASEAN. Le commerce bilatéral a atteint 12,5 milliards de dollars en 2021 et 14,68 milliards de dollars en 2022, soit une hausse annuelle de 25,3% et de 17,4% respectivement.