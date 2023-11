Le ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang, prend la parole. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - Dans l'après-midi du 15 novembre, dans le cadre de la 17e réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM-17), les ministres de la Défense de l'ASEAN ont eu une rencontre informelle avec leur homologue américain Lloyd Austin.



Le secrétaire américain à la Défense a exprimé son désir de promouvoir de manière plus efficace et substantielle la coopération en matière de défense avec l'ASEAN, pour la paix et la sécurité régionales. Il a en outre estimé que la sécurité maritime jouait un rôle important dans la sécurité régionale, soulignant l'importance de garantir la liberté et l'ouverture des routes maritimes conformément au droit international.



Les ministres de la Défense des pays de l'ASEAN ont déclaré que la région était confrontée à de nombreux défis de sécurité, à la fois traditionnels et non traditionnels. Ayant pour principe de respecter la centralité de l'ASEAN, l'ASEAN est prête à coopérer avec les États-Unis ainsi qu'avec d'autres partenaires pour résoudre ces défis.



Le ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang, a hautement apprécié l'engagement des États-Unis à soutenir la centralité de l'ASEAN et à promouvoir une coopération intégrale avec la région, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, des investissements, des sciences et des technologies. Il a également partagé l'évaluation selon laquelle la région est confrontée à de nombreux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, nécessitant la coopération et la contribution de tous les pays.



Déclarant qu'assurer un environnement pacifique et stable dans la région, y compris en Mer Orientale, était toujours une préoccupation et un intérêt communs des pays, le ministre Phan Van Giang a affirmé que le Vietnam continuerait à participer activement aux activités de coopération entre les États-Unis et les pays de l'ASEAN, notamment dans le cadre de l'ADMM+.