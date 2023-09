Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue australien Anthony Albanese (droite). Photo: VNA

Jakarta (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré son homologue australien Anthony Albanese le 7 septembre, à Jakarta, en Indonésie, en marge du 43e Sommet de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) et des réunions connexes.

Les deux Premiers ministres ont salué l'échange continu de délégations et les contacts de haut niveau entre les deux pays, ainsi que la coopération efficace dans divers domaines tels que l'économie, le commerce, l'investissement, la défense et la sécurité, le travail, l'éducation et la formation, l'agriculture, les sciences et technologies, le tourisme, l'aviation, le jumelage entre les localités et l’échange entre les peuples.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a réaffirmé que l'Australie attachait une grande importance au renforcement des relations avec le Vietnam. Il a souhaité accueillir prochainement le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, en Australie et a suggéré d'achever les procédures internes nécessaires pour porter les relations bilatérales au partenariat stratégique intégral au moment opportun.

La partie australienne s’est engagée à donner la priorité à l’aide publique au développement (APD) au Vietnam, en particulier dans les domaines qui en ont besoin, tels que l’adaptation au changement climatique, la transition énergétique, la transformation numérique et l’économie numérique.

Le Premier ministre australien a également pris note des propositions du Premier ministre Pham Minh Chinh concernant une coopération accrue dans le domaine du travail, de l'éducation et de la formation, ainsi que l'octroi davantage de bourses aux étudiants vietnamiens.

Les deux dirigeants ont convenu de conjuguer leurs efforts pour promouvoir le dialogue et renforcer la coopération et la confiance à travers les mécanismes présidés par l'ASEAN, et sur la base du respect de son rôle dans l'intérêt de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

Elles se sont également engagées à continuer de soutenir les efforts de l'ASEAN visant à réduire l'écart de développement et à aider les régions les moins développées, notamment la sous-région du Mékong.

Les deux pays s'associeront également au Laos pour organiser avec succès la Conférence sur le changement climatique et la transition énergétique à Hanoï plus tard cette année. -VNA