Lors du programme d'échange culturel entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge à l'occasion du Têt traditionnel tenu le 23 janvier dans la zone historique des tunnels de Cu Chi de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Le Comité populaire de la province de Thai Binh (Nord) remet des cadeaux à des étudiants lao, cambodgiens, mozambicains et sud-coréens faisant des études dans cette province. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Un programme d'échange culturel entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge à l'occasion du Têt traditionnel a eu lieu le 23 janvier dans la zone historique des tunnels de Cu Chi de Ho Chi Minh-Ville avec la participation des étudiants lao et cambodgiens faisant des études dans la mégapole du Sud.L'échange a eu lieu avec des spectacles musicaux traditionnels des trois pays, interprétés par des artistes des forces armées de la ville et des étudiants lao et cambodgiens.A cette occasion, un programme de parrainage de familles vietnamiennes pour 12 étudiants cambodgiens à Ho Chi Minh-Ville a également été organisé.Auparavant, une délégation de cadres, de jeunes officiers, des jeunes des forces armées et d'étudiants du Laos et du Cambodge étaient allés offrir des fleurs et de l'encens aux héros tombés au combat au temple de Ben Duoc, avaient visité la zone touristique et historique des tunnels de Cu Chi.Le programme a vu la présence entre autres de Phonesy Bounmixay, consul général du Laos ; de représentants du consulat général du Cambodge à Ho Chi Minh-Ville, du Comité central de l’Association d'amitié Vietnam - Laos, de l’Association d'amitié Vietnam – Cambodge, de plusieurs Services et branches de la ville et, notamment, de plus de 130 étudiants lao et cambodgiens à Ho Chi Minh-Ville.A l'occasion du Nouvel An lunaire 2024, le même jour, le Comité populaire de la province de Thai Binh (Nord) a organisé une réunion et a remis des cadeaux à des étudiants lao, cambodgiens, mozambicains et sud-coréens faisant des études dans cette province.Chaque année, à l'occasion du Têt traditionnel vietnamien, le Comité populaire provincial de Thai Binh organise une rencontre, offre des cadeaux et adresse ses meilleurs vœux aux étudiants internationaux. Les Associations d'amitié Vietnam - Laos, Vietnam - Cambodge de Thai Binh organise également des activités d'échange avec des étudiants internationaux à l'occasion du Têt traditionnel de leur pays. –VNA