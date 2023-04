Rencontre des étudiants lao à Thai Nguyen à l’occasion de la fête du Nouvel An traditionnel Bunpimay . Photo: VNA Thai Nguyen (VNA) – L’antenne de l’Association d’amitié Vietnam-Laos dans la province septentrionale de Thai Nguyen a organisé le 12 avril une rencontre d'amitié avec des étudiants lao à l'occasion de la fête du Nouvel An traditionnel du Laos - Bunpimay.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyen Thanh Binh a affirmé que sa province s’intéressait toujours à la coopération dans la formation des étudiants lao, notamment ceux en provenance des villes et provinces jumelées telles que Luang Prabang, Hua Phan…

De nombreux étudiants lao, après avoir achevé leurs formations au Vietnam, sont retournés au Laos et ont approté des contributions au Parti et à l'État du Laos, contribuant à consolider, préserver et développer la solidarité entre les deux peuples, a-t-il ajouté.

Actuellement, près de 1.400 étudiants lao qui suivent des cursus à onze lycées, écoles et universités à Thai Nguyen.

Le Nouvel An traditionnel du Laos se déroule chaque année au mois d’avril et dure trois ou quatre jours. Pendant ces jours de fêtes, on asperge d’eau lustrale les effigies du Bouddha, ce qui permet à chacun de se purifier des péchés de l’année, de même que les moines lors des processions.

Dans la rue un peu partout, les gens s’aspergent. Les “phoubao” et les “phousao”, garçons et filles, en vêtements aux couleurs chatoyantes s’amusent, rient et s’arrosent à qui mieux mieux dans la joie et la bonne humeur. Les Lao bénissent leur famille, leurs amis et les visiteurs en les arrosant avec de l’eau.

Cette période donne aux familles l’occasion d’honorer leurs ancêtres, aux amis l’opportunité de se réunir pour se souhaiter la bonne année, avec tous les vœux qui l’accompagnent : chance, bonheur, santé et prospérité... -VNA