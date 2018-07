L’ambassadrice italienne au Vietnam, Cecilia Piccioni, s’exprime lors de la rencontre "Lifestyle made in Italy", le 10 juillet à Hanoï.

Hanoi (VNA) - La coopération économique vietnamo-italienne s’est développée tous azimut ces dernières années. Lors des différents accords, ententes, réunions, séminaires organisés entre les deux pays, un secteur économique se dégage comme étant à fort potentiel: la décoration d’intérieur de luxe.



Une rencontre entrepreneuriale ayant pour thème "Lifestyle made in Italy" se tient les 10 et 11 juillet à Hanoï. Plus de 80 compagnies spécialisées dans l’immobilier et la décoration d’intérieur de luxe et venues de neuf pays et territoires asiatiques (Japon, République de Corée, Singapour, Hong Kong (Chine), Thaïlande, Indonésie, Inde, Émirats arabes unis et Vietnam) y seront présentes.



Cette manifestation (2e édition) est organisée par la Chambre italienne de Commerce au Vietnam (ICHAM en abréviation anglaise), en partenariat avec 11 ICHAM dispersées dans toute l’Asie. Elle vise à promouvoir le commerce et l’investissement italiens dans les pays asiatiques, et plus particulièrement au Vietnam.



"Nous parlons d'une saison pleine de succès pour la communauté d’affaires de ces pays. S’agissant du Vietnam par exemple, les échanges commerciaux ont atteint, l’année dernière, près de 5 milliards de dollars. Dans le secteur qui nous intéresse, nos deux pays affichent une complémentarité dans certains domaines comme la production textile, les machines ou encore la fourniture de matières premières", a affirmé l’ambassadrice italienne au Vietnam, Cecilia Piccioni.



L’Asie, un marché prometteur



L’Asie constitue un marché prometteur pour les entreprises italiennes, surtout dans le secteur de la production d’objets destinés à la décoration intérieure. "Ces dernières années, les marchés de ce continent importent de plus en plus ce genre d’articles, soit environ 1,1 milliard de dollars. On peut citer l’exemple du Vietnam qui en a importé, en 2017, pour 15,6 millions de dollars et qui devrait augmenter ses commandes à hauteur de 33% en termes de valeur", a expliqué un représentant de l’ICHAM.



Créée au Vietnam en 2008, l’ICHAM joue un rôle de "passerelle" avec le Vietnam, considéré comme un centre de production et d’échanges commerciaux vers l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est), selon son président Michele D’Ercole.



À noter que cette année marque le 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques vietnamo-italiennes et le 10e anniversaire de présence de l’ICHAM au Vietnam. -CVN/VNA