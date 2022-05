Phnom Penh, 17 mai (VNA)- Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chiên, vice-ministre de la Défense, et son homologue japonais, Tsuchimichi Akihiro, ont tenu le 17 mai une rencontre bilatérale, en marge de la réunion des hauts fonctionnaires de la Défense du Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) à Phnom Penh, au Cambodge.

Lors de la rencontre. Photo : VNA



Lors de la rencontre, les deux parties ont salué le développement du partenariat stratégique profond et large entre les deux pays dans de nombreux domaines ces derniers temps, notamment la coopération en matière de défense.



Malgré les impacts de la pandémie de COVID-19, la coopération Vietnam-Japon dans ce domaine s'est régulièrement renforcée, en particulier dans les échanges de délégations, la médecine militaire, la formation au maintien de la paix des Nations Unies et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, ont souligné les deux vice-ministres.



En ce qui concerne l'orientation de la coopération bilatérale dans un proche avenir, ils ont convenu de continuer à promouvoir l'échange de délégations à tous les niveaux, de coopérer dans le règlement des conséquences de la guerre par le biais de programmes d'aide publique au développement et de subventions, et d'améliorer la capacité d'application de la loi en mer.



Dans le même temps, ils ont préconisé de rationaliser la coordination dans les forums internationaux et de travailler pour remplir le rôle de coprésidents du Groupe d'experts sur le maintien de la paix de la Réunion élargie des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM ) de la période 2021-2023.

Poursuivant des activités de l'ADSOM, qui s'est ouverte le 17 mai à Phnom Penh, sa version élargie (ADSOM ) se tiendra le 18 mai, en présence des vice-ministres et secrétaires permanents à la Défense des pays d'Asie du Sud-Est et de huit partenaires, à savoir la Russie, la États-Unis, Inde, Chine, Japon, la République de Corée, l’ Australie et la Nouvelle-Zélande.- VNA