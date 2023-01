Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO) a organisé vendredi matin à Hanoï une rencontre à l’occasion du 50e anniversaire de la signature des Accords de Paris le 27 janvier 1973.

L’événement a réuni 26 amis venus d'organisations d'amitié et de paix dans 15 pays à travers le monde. Ces personnes ont directement ou indirectement soutenu le Vietnam lors de sa lutte d’hier contre les impérialistes américains, et lors de son processus d’édification et de défense de la Patrie d’aujourd’hui.

A cette occasion, l’ancienne vice-présidente vietnamienne Nguyen Thi Binh, ancienne cheffe de la délégation de négociation du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Vietnam à la Conférence de Paris sur le Vietnam, également l’un des quatre signataires des Accords de Paris, a adressé un message à l'événement.

Dans son message, elle a souligné que les Accords de Paris étaient une grande victoire politique et diplomatique du peuple vietnamien, un tournant historique dans la lutte du peuple vietnamien contre les impérialistes américains, également une victoire du mouvement mondial de soutien au peuple vietnamien.

Les délégués rendent hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée. Photo: VNA

A cette occasion, Nguyen Thi Binh a envoyé ses remerciements aux amis étrangers ayant soutenu le Vietnam pendant sa guerre de résistance contre les impérialistes américains.

Dans la matinée du même jour, les délégués ont rendu hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée à Hanoï.-VNA