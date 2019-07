Cérémonie de remise du Prix du Tourisme du Vietnam 2019. Photo: VNA





Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a assisté lundi soir 15 juillet à Hanoi à la cérémonie de remise du Prix du Tourisme du Vietnam 2019.

Organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, l’événement a honoré 100 organismes et entreprises ayant contribué activement à l’amélioration de la qualité des produits et services touristiques, à la diversification des produits, à la construction de la marque du tourisme du Vietnam...

Le journal VietnamPlus, relevant de l’Agence vietnamienne d’information, est l'une des cinq unités récompensées et baptisées "Unité de communication apportant de nombreuses contributions à l'industrie du tourisme du Vietnam en 2019".

Organisé annuellement depuis 1999, le Prix du Tourisme du Vietnam est la plus haute récompense du secteur du tourisme. Il vise à honorer les organisations et les entreprises qui contribuent activement au développement du tourisme au Vietnam. -VNA