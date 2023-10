La directrice générale adjointe de la VNA, Nguyen Thi Su et le vice-président du Comité populaire de la ville de Hanoï, Hà Minh Hai ont remis le Grand Prix, la plus importante récompense de la 16e édition des Prix " Bùi Xuân Phai - Pour l’amour de Hanoï" au réalisateur Dang Nhât Minh (centre), artiste du Peuple, pour ses œuvres cinématographiques dédiés à la capitale. Photo : VNA



Cet événement a été organisé par le journal Thê thao & Van hoa, rattaché à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA). Hanoï (VNA) – Le Grand Prix, la plus importante récompense de la 16e édition des Prix "Bùi Xuân Phai - Pour l’amour de Hanoï" a été remis au réalisateur Dang Nhât Minh, artiste du Peuple, pour ses œuvres cinématographiques dédiés à la capitale, lors d’une cérémonie de remise des récompenses de ces Prix tenu le 5 octobre, à Hanoï.Cet événement a été organisé par le journal Thê thao & Van hoa, rattaché à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).

S'exprimant à cette occasion, le réalisateur Dang Nhat Minh a partagé que Hanoï était son amour, l’endroit où il a passé plus de 60 ans de sa vie. Hanoï lui est aussi cher que sa propre chair et son sang. Hanoï a façonné l'artiste qui est en lui- un cinéaste de Hanoï. Ce Prix est une reconnaissance de cet amour en lui qui est exprimé dans ses films sur Hanoï, a-t-il confié.

Présente à la cérémonie, la directrice générale adjointe de la VNA, Nguyen Thi Su, a estimé que les Prix de cette année couvraient tous les domaines d'activités de Hanoï. De nombreux étrangers ont été honorés et récompensés cette fois-ci. C'est une reconnaissance et une gratitude pour les contributions apportées à Hanoï, afin que l'amour de Hanoï continue de se propager dans le monde, a-t-elle ajouté.





Selon Hà Minh Hai, le vice-président du Comité populaire de la ville de Hanoï, non seulement les auteurs et œuvres ont été nominés, mais aussi de nombreux experts, scientifiques, artistes et bien d'autres personnes travaillant toujours pour leur amour pour Hanoï. Ils contribuent chaque jour à l’œuvre d’édification et de développement de la capitale, a-t-il apprécié.



Ces Prix ont pour but de rendre hommage au peintre Bùi Xuân Phai et de faire écho à son amour pour Hanoï. Ils sont remis annuellement aux auteurs d’ouvrages artistiques et scientifiques liés étroitement à la capitale.

Cette année, à côté du Grand Prix pour le réalisateur Dang Nhât Minh, les Prix "Bùi Xuân Phai - Pour l’amour de Hanoi" sont décernés dans trois autres catégories : Ouvrage, Emploiet Idée.



Le Prix Ouvrage a été remis au livre Rue Hàng Bôt, des potins à retenir (auteur Hô Công Thiêt) et à l’exposition de photos "Hanoi streets 1985-2015: In the years of forgetting" de William E. Crawford.



Le Prix Emploi a été remis au Festival "Automne de Hanoï- Venir pour aimer" organisé par le Centre de promotion d’investissement, de commerce et de tourisme de Hanoï.



Le Prix Idée est revenu à la municipalité de Hanoï, à l’Université Thu Dô Hà Nôi et à d’autres services pour avoir décidé de faire des recherches sur la capitale une discipline dans le programme d’enseignement général.-VNA