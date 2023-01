Photo: dangcongsan.vn

Hanoi (VNA) - Le 10 janvier, à Hanoi, le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh a organisé la cérémonie de remise du Prix national de la presse pour le travail de l'Union de la jeunesse et le mouvement de jeunesse en 2022.

Étaient présents le membre suppléant du Comité central du Parti, premier secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Bui Quang Huy.

Le Prix national de la presse sur le travail de l'Union des jeunes et le mouvement des jeunes est organisé chaque année par le Comité central de l'Union des jeunes pour encourager les journalistes et les auteurs qui ont beaucoup de bons articles autour du sujet de la jeunesse.

Lors de la cérémonie de remise des prix, le comité d'organisation a décerné 4 prix A, 4 prix B, 6 prix C et 20 prix de consolation dans 2 types d'imprimés - journaux électroniques et radio - télévision.

S'exprimant lors de la cérémonie, le secrétaire de l'Union centrale des jeunes, Nguyen Tuong Lam, a déclaré: "Les œuvres participantes ont été évaluées comme étant de bonne qualité, profondes dans leur contenu et diverses dans leurs formes d'expression. De nombreuses publications de presse modernes de nouvelles formes d'expression; il existe de nombreuses lignes profondes, reflétant les nombreux aspects du travail de l'Union et les contributions de la jeunesse".

En particulier, 2022 a été l'année des congrès des Unions de Jeunesse à tous les niveaux, vers le 12e Congrès National des Unions de Jeunesse, les nouvelles de propagande, les articles et les publications sur le congrès ont été renforcés, le volume d'articles de presse a été élevé et fréquent à tous les niveaux. De nombreux articles ont suscité le désir de dévouement, l'esprit d'engagement, fortement encouragé les jeunes à s'élever dans l'apprentissage, l'entrepreneuriat, la création d'entreprise et la créativité, contribuant au succès global et à la détermination de mettre en œuvre avec succès la Résolution du 13e Congrès national du Parti, atteignant les objectifs du 11e Congrès national de l'Union de la jeunesse et accueillant le 12e Congrès national de l'Union de la jeunesse. - CPV/VNA