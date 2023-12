Les présidents des AN du Vietnam, du Cambodge et du Laos signent une Déclaration commune. Photo: VNA







Hanoï (VNA) - Le premier Sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam (CLV) marque l'élévation de la coopération entre les organes législatifs au plus haut niveau, contribuant au renforcement de la solidarité particulière entre les trois pays.C'est ce qu'a déclaré la vice-présidente de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale (AN) Lê Thu Ha lors d'une interview à la presse pour clarifier la signification importante de l'organisation du 1er Sommet parlementaire entre les trois pays et partager des initiatives marquantes du Vietnam lors de l'événement.

Selon elle, lors de la 43e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-43) tenue en novembre 2022 au Cambodge, les présidents des Assemblées nationales du CLV ont signé une Déclaration commune sur la mise en place officielle d'un mécanisme de sommet parlementaire organisé par eux-mêmes en rotation tous les deux ans.



Le 1er Sommet parlementaire CLV, organisé au Laos, constitue une étape importante dans l'histoire de la coopération entre les trois Assemblées nationales, contribuant à renforcer les liens traditionnels de solidarité, de fraternité et d'entraide mutuelle entre les trois Partis, les États et les peuples des trois pays. Cela confirme également la détermination des trois organes législatifs à approfondir davantage la coopération et le partenariat parlementaire des trois pays, contribuant ainsi à apporter des intérêts pratiques aux citoyens de chaque pays.



Avec le message "Paix, amitié, unité et coopération pour la prospérité et le développement durable", lors de la première session plénière, les présidents des AN du CLV prononceront des discours importants sur le thème "Renforcer le rôle des parlements du CLV dans la promotion de la coopération, du partenariat, de la solidarité et de la prospérité", mettant en évidence le rôle parlementaire dans la promotion des relations politiques, pilier important pour la sécurité et le développement de chaque pays.

Selon Lê Thu Ha, les délégués écouteront le rapport du Comité de coordination conjointe du Triangle de développement CLV et le rapport sur les résultats des enquêtes de terrain dans les provinces du Triangle de développement du CLV par la délégation de l'AN des trois pays.

La vice-présidente de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale Lê Thu Ha. Photo: VNA



Dans le cadre de la réunion, des séances de débat des Commissions parlementaires des relations extérieures, de la coopération de l'économie, de la culture et de la société et de la défense, de la sécurité seront organisées.



À la fin du sommet, une Déclaration commune sera publiée, reflétant la détermination politique et l'engagement des chefs des trois organes législatifs à élargir et à approfondir le partenariat et la coopération parlementaire pour maintenir et protéger une coopération étroite, mutuellement bénéfique entre les AN des trois pays, a déclaré Lê Thu Ha.

Selon Lê Thu Ha, l'AN du Vietnam a participé activement au processus d'élaboration de ce document et a fourni de nombreux commentaires pour l'améliorer dans un esprit constructif, faisant preuve de bonne volonté et de responsabilité envers les intérêts communs de la région.

Lê Thu Ha s'est déclarée convaincue que le Sommet parlementaire CLV serait couronné de succès. La signature de la Déclaration commune revêtira une signification très importante dans le contexte actuel pour que les Assemblées nationales des trois pays coordonnent leurs actions, favorisent les programmes de coopération entre les gouvernements des trois pays et supervisent la mise en œuvre des programmes et des plans de coopération afin de les rendre de plus en plus profonds, efficaces et concrets.

A l'occasion de sa participation au premier Sommet parlementaire CLV, le président de l'AN du Vietnam, Vuong Dinh Hue, effectuera une visite de travail au Laos, dans le but d'enrichir davantage la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États, les Assemblées nationales et les peuples des deux nations, a-t-elle informé. - VNA