Hanoï (VNA) - Le 9e Prix national de la presse d’information extérieure est un prix lancé par le Comité de pilotage pour le travail d’information extérieure, la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti (organe permanent du Comité de pilotage pour le travail d’information extérieure) assume la responsabilité principale pour la gestion et la coopération avec la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l’Information et de la Communication, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, le journal Nhân Dân, l’Agence vietnamienne d’information, la Télévision du Vietnam, la radio La Voix du Vietnam, l’Association des journalistes vietnamiens, l’Association des éditeurs vietnamiens.



Le Prix national de la presse d’information extérieure couronne les auteurs et groupes d’auteurs d’excellents œuvres et produits dans le domaine de l’information extérieure.



• Catégories des prix



Les œuvres/produits en compétition doivent être des œuvres/produits (1) Presse écrite en vietnamien ; (2) Presse électronique, page d’information électronique en vietnamien ; (3) Presse écrite en langues étrangère ; (4) Presse électronique, page d’information électronique en langues étrangères ; (5) Radio ; (6) Télévision ; (7) Photojournalisme (photos de presse et photos de paysages) ; (8) Livres ; (9) Vidéo-clips et (10) Initiatives, produits à valeur d’information extérieure.



• Conditions de participation



Les œuvres/produits en compétition doivent être des œuvres/produits en vietnamien et en langues étrangères, publiés sur les médias dans le pays et à l’étranger entre le 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Avant ou après cette date, les œuvres/produits doivent être publiés aux deux tiers dans le temps réglementaire.



Les œuvres/produits ayant été primées dans d’autres concours peuvent toujours participer à celui-ci, à condition que soient précisés les prix obtenus, l’organisateur et le temps du (des) concours en question.



Les œuvres/produits ne doivent faire l’objet d’aucun litige relatif aux droits d’auteur au moment de leur publication. Ne seront pas pris en compte les assemblages d’œuvres indépendants, les œuvres isolés de leur série ; les œuvres en attente de vérification par les autorités compétentes ; les photos retouchées par logiciels informatiques ; les œuvres violant la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur la propriété intellectuelle et d’autres dispositions légales.



• Dossiers de candidature



Tous les auteurs vietnamiens et étrangers peuvent envoyer leurs œuvres/produits à la compétition.



Chaque auteur ou groupe d’auteurs peut envoyer au maximum 10 œuvres/produits séparées ou en séries à la compétition.



Les membres des juries de la finale, des éliminatoires ne sont pas autorisés à concourir.



• Critères de sélection



Les œuvres/produits doivent être authentiques et satisfaire le plus aux critères de sélection. Ils doivent avoir une portée nationale et internationale ; et être au service du travail d’information extérieure du Vietnam :



- En donnant des informations sur la situation du Vietnam, notamment la politique du Parti, la législation de l’Etat, la direction du gouvernement dans tous les domaines ; les réalisations obtenues dans l’œuvre de défense nationale, le développement socio-économique, l’intégration internationale, la garantie des droits de l’homme… ; la beauté de la terre et des hommes vietnamiens, l’histoire, la culture, le patrimoine, les connaissances scientifiques du Vietnam, en faisant rayonner le système de valeurs nationales, culturelles et humaines du Vietnam, en faisant connaître au monde les points de vue et les contributions actives et efficaces du Vietnam dans les dossiers régionaux et internationaux.



- En reflétant de manière fidèle et diversifiée le monde, en présentant au peuple vietnamien la quintescence culturelle de l’humanité et l’esprit progressiste de l’époque en ligne avec les points de vue et politique du Parti, la culture vietnamienne.



- En rejettant les informations fallacieuses, les arguments calomnieux sur le Vietnam, en protégeant le fondement idéologique du Parti.



- En manifestant le patriotisme, la fierté nationale, l’aspiration ardente à l’édification du pays prospère et heureux.



- En reflétant le soutien, l’aide et les sentiments des amis internationaux pour le Vietnam ; en affirmant le rôle, la stature, le prestige du Vietnam sur la scène internationale.



• Adresse de réception :



Le Centre de formation journalistique – Agence vietnamienne d’information

Adresse: Salle 301, n°11 rue Trân Hung Dao, Hoàn Kiêm, Hanoi



Téléphone : 024.39330540



Email : giaithongtindoingoailan9@gmail.com



À bien indiquer sur l’enveloppe : Dossier de candidature au Prix national de l’information extérieure.



Les œuvres/publications en compétition sont régies par la loi vietnamienne.

L’auteur/groupe d’auteurs de plusieurs œuvres/produits en compétition et primés aura droit seulement à un premier prix./.