Pavage de routes à partir de matière plastique recyclé. Photo: sggp.vn

Dans un contexte d'épuisement des ressources naturelles, la promotion du recyclage des déchets est aujourd'hui considérée comme un axe de développement incontournable. Les déchets recyclés contribuent non seulement à réduire l'impact négatif sur l'environnement, mais sont également un intrant nécessaire au processus de production.Selon Dang Trieu Hoa, directeur général de la compagnie par actions du filament The Ky, depuis 2016, son entreprise a activement recherché et produit des fibres recyclées. En 2022, la part du filament recyclé dans le chiffre d'affaires de l'entreprise était de 52%, qui devrait atteindre 64% en 2023.Avec la production des fibres recyclées, la compagnie The Ky a réutilisé 4,1 milliards de bouteilles plastiques, contribuant ainsi à protéger l'océan des déchets plastiques, qui constituent actuellement l'un des problèmes environnementaux signalés dans l'urgence.Par ailleurs, l'entreprise a mis en œuvre une série d'initiatives de protection de l'environnement, dont la réutilisation des tubes en papier (en moyenne, un tube en papier POY peut être réutilisé 3,15 fois). Son taux de réutilisation des matériaux en 2022 a atteint 20%.L'entreprise recycle également des fibres de déchet en billes de plastique, grâce à une chaîne de production de 1.500 tonnes par an. Ce qui contribue à augmenter les profits, à améliorer la productivité, en baissant les coûts de production et les émissions dans l'environnement. Au total, plus de 90% des déchets générés en 2022 ont été recyclés.Pour sa part, la compagnie Dow Vietnam a accordé une grande attention au développement du modèle d'économie circulaire. Elle a mis en œuvre avec succès un projet de pavage de 1,4 km de routes dans le parc industriel DEEP C (ville de Hai Phong) à partir de 6,5 tonnes d'emballages en plastique recyclés.La compagnie du plastique recyclé Duy Tan a également investi dans la construction d'une usine de recyclage des déchets plastiques, d'une capacité annuelle de 100.000 tonnes, dans la province de Long An. La première phase de l'usine a été mise en service avec une capacité de recyclage de 30.000 tonnes/an. La 2e phase portera la production à 60.000 tonnes/an, soit l'équivalent de 4 milliards de bouteilles en plastique qui seront recyclées.Beaucoup d'entreprises estiment que le recyclage des déchets se heurte à des difficultés en ce qui concerne l'innovation technologique, l'investissement dans la recherche et le développement, alors que la plupart des entreprises n'ont pas de ressources financières suffisantes.Selon Nguyen Xuan Kim Phuong, directrice générale de Dow Vietnam, il faudrait avoir un mécanisme pour encourager les entreprises à procéder au recyclage des déchets. Pour les unités qui ont réussi à réduire leurs émissions, il est nécessaire d'avoir des politiques de soutien pour qu’elles continuent à investir dans ce domaine.Partageant le même point de vue, le Dr Do Thanh Bai, président du Conseil de responsabilité sociale volontaire des entreprises chimiques vietnamiennes, a souligné qu'en plus de l'initiative et des efforts des entreprises et des autorités, il faudrait un soutien financier préférentiel afin de trouver des débouchés pour les produits recyclés.Dr Mai Thanh Dung, directeur adjoint de l'Institut de la stratégie, de la politique des ressources naturelles et de l'environnement fait savoir que dans les temps à venir, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement procédera à une révision de l'ensemble des politiques de l'État, pour proposer un soutien spécifique aux entreprises lors de la mise en œuvre du recyclage des déchets et du modèle d'économie circulaire. -VNA