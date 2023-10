Le chiffre d'affaires des exportations de durian devrait atteindre 1,5 milliard de dollars en octobre. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les exportation de fruits et légumes a rapporté 4,2 milliards de dollars au Vietnam au cours des neuf premiers mois de l'année, ce qui représente une augmentation de près de 72 % par rapport à la même période de l'année précédente.

La valeur des exportations de ce secteur a désormais dépassé le record historique de 3,81 milliards de dollars enregistré en 2018. De nombreuses prévisions indiquent que les exportations de fruits et légumes pour toute l'année 2023 pourraient atteindre plus de 5,5 milliards de dollars.

La valeur des importations nationales de fruits et légumes s'est élevée à 1,458 milliard de dollars, soit une réduction de 0,1% en glissement annuel, selon l'Association des fruits et légumes du Vietnam.



Les fruits et légumes du Vietnam sont principalement exportés vers des marchés tels que la Chine, les États-Unis, la République de Corée, le Japon et les Pays-Bas. Parmi ces cinq marchés, seul le marché américain connaît une légère baisse. La Chine importe le plus de fruits et légumes vietnamiens avec un chiffre d'affaires total en neuf mois de 2,26 milliards de dollars, en hausse de 134 % en un an.



Depuis le début de l'année, les exportations des fruits et légumes tels que le durian, le jacquier, la mangue, le litchi, la pastèque, le pamplemousse, la pitayaya et le longane continuent d'enregistrer une forte croissance.

Pour améliorer la qualité et maintenir le taux de croissance des exportations de fruits et légumes, la cheffe adjointe du Département de la protection des végétaux du ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam, Nguyen Thi Thu Huong, a souligné l'importance de mieux gérer les codes des zones de culture et les installations de conditionnement.

En outre, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien, a déclaré que son ministère poursuivrait les négociations pour ouvrir de nouveaux marchés potentiels de grande valeur pour les exportations vietnamiennes de fruits et légumes dans les temps à venir. -VNA