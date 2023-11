Une vue du district de Do Luong. Photo: baochinhphu.vn

Hanoï (VNA) - Le 15 novembre, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a signé une décision reconnaissant le district de Do Luong, province de Nghe An (Centre), comme répondant aux normes de la Nouvelle Ruralité en 2022.



Le district de Do Luong compte 32 communes qui ont été toutes reconnues comme répondant aux normes de la Nouvelle Ruralité. Les recettes budgétaires en 2022 ont atteint près de 490 milliards de dongs. Le revenu moyen par habitant est passé de 23,2 millions de dongs en 2010 à 65,76 millions de dongs en 2022...



La santé et l'éducation se sont largement développées. L'attraction des investissements a été réformée, le nombre et l'ampleur des projets d'investissement ont augmenté...-VNA