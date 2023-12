Un bus fluvial à deux étages sera mis en service pour servir les touristes à l'occasion du Nouvel An 2024. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville demeure la première localité du pays en termes de nombre de visiteurs et de revenus touristiques, avec près de 5 millions de touristes étrangers et près de 35 millions de touristes nationaux, et plus de 160.000 milliards de dongs de recettes, a annoncé le 28 décembre le directeur adjoint du Service municipal du Tourisme Lê Truong Hiên Hoa.



Ces résultats s'expliquent par la mise en œuvre de nombreuses politiques visant à résoudre les difficultés et à stimuler la reprise et le développement du tourisme. Grâce à ces efforts, la mégapole du Sud a été nommée "Asia's Leading Business Travel Destination 2023" (Première destination de voyage d'affaires en Asie 2023), et "Asia's Leading Festival & Event Destination 2023" (Meilleure destination de festivals et d’événements d'Asie 2023) lors des World Travel Awards 2023.



Au cours de l'année, la ville a lancé près de 50 produits touristiques, dont 20 nouveaux pour les segments moyen et haut de gamme. Le point culminant a été le premier Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville. Cet événement de trois jours a contribué à préserver et promouvoir la culture locale et à utiliser ses voies navigables pour stimuler l'économie et le tourisme.



Par ailleurs, la ville a promu de manière proactive la transformation numérique dans le tourisme dans le but de former un écosystème touristique intelligent. Elle a notamment organisé une Journée de transformation numérique du tourisme avec 13 localités du delta du Mékong.



Parallèlement, Ho Chi Minh-Ville a mis en œuvre 13 programmes de promotion du tourisme en Allemagne, en Australie, au Portugal, au Cambodge, en Thaïlande, au Laos, aux États-Unis, à Singapour, au Mexique, en Argentine, au Japon, en Afrique du Sud et aux Émirats arabes unis (EAU).

Les sièges du Comité populaire et du Conseil populaire de la ville seront ouverts aux visiteurs les 30 et 31 décembre, de 8h00 à 17h40. Photo: VNA



Selon Lê Truong Hiên Hoa, la mégalopole organisera de nombreuses activités à l'occasion du Nouvel An et du Nouvel An lunaire du Dragon au service des habitants locaux et des visiteurs. Notamment, les sièges du Comité populaire et du Conseil populaire de la ville seront ouverts aux visiteurs les 30 et 31 décembre, de 8h00 à 17h40. Pendant les congés du Nouvel An, la ville prévoit également un marathon, un festival d'arts martiaux et une course cycliste. En outre, des programmes de compte à rebours et des feux d'artifice auront lieu dans divers lieux, ainsi qu'un festival du Têt vietnamien du 18 au 21 janvier 2024 et la rue des fleurs Nguyen Huê.-VNA