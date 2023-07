Un rare et précieux langur de François est découvert dans la Réserve naturelle de Kim Hy. Photo: Réserve naturelle de Kim Hy

Bac Kan (VNA) – Un rare et précieux langur de François (Trachypithecus francoisi) a été récemment découvert dans la Réserve naturelle de Kim Hy, dans le district de Na Ri, province de Bac Kan (Nord).



Le 26 juin dernier, lors d'une patrouille forestière dans la Réserve naturelle de Kim Hy, les gardes forestiers locaux ont découvert un spécimen de langur de François rare et précieux, qui descendait à la lisière de la forêt pour chercher de la nourriture.



Ce spécimen se distingue par une longue queue, une fourrure noire et des joues blanches.



Des villageois de la Commune de Van Lang, située dans le district de Na Ri, ont signalé avoir rencontré cinq à six langurs en avril dernier lors de leur travail aux champs.



Selon Lê Xuân Diêu, responsable du Comité de gestion de la Réserve naturelle de Kim Hy, il s'agit de la première fois qu'un langur de François est trouvé dans cette zone.



Le Comité de gestion de la Réserve naturelle de Kim Hy travaille avec les responsables du Comité populaire de la Commune de Van Lang pour sensibiliser les populations locales à la protection de ces animaux, a-t-il ajouté. -VNA