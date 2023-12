"Quintessence du Tonkin", un tour nocture pour découvrir la capitale Hanoï

Entièrement mis en scène sur l’eau et présenté tous les soirs (sauf le mardi) à Hanoi, le spectacle en plein air "Quintessence du Tonkin" fournit un large aperçu de la vie du village, du folklore à la musique, à la poésie, aux marionnettes sur l’eau, au bouddhisme et plus encore.