Signature du protocole d'accord sur l’établissement des relations d’amitié entre Quang Tri et Ubon Ratchathani. Photo: VNA

Quang Tri (VNA) - Un protocole d'accord sur l’établissement des relations d’amitié entre la province vietnamienne de Quang Tri et la province thaïlandaise d'Ubon Ratchathani, a été signé le 18 janvier dans la ville de Dong Ha.Les deux parties collaboreront pour promouvoir la prospérité et le développement commun sur la base de l'égalité et du bénéfice mutuel. Elles coopéreront dans de nombreux domaines conformément aux politiques, lois et engagements internationaux de chaque pays. Elles encourageront les contacts directs des agences concernées, les visites et échanges de responsables locaux, ainsi que les consultations sur la mise en œuvre de ce protocole d’accord.Le président du Comité populaire de la province de Quang Tri, Vo Van Hung, a proposé de renforcer la coopération entre les entreprises des deux parties, notamment dans le commerce, le tourisme, l’agriculture de haute technologie, la transformation de produits aquatiques…Il a également suggéré que les deux provinces travaillent avec la province lao de Salavan pour développer un corridor économique Quang Tri - Salavan - Ubon Ratchathani avec des politiques d'investissement favorables au développement.Supasit Kocharoenyos, gouverneur de la province thaïlandaise, a souligné que l’établissement des relations d'amitié entre Quang Tri et Ubon Ratchathani ouvrirait des opportunités pour renforcer la coopération, promouvoir la prospérité et le développement communs sur la base de l'égalité et du bénéfice mutuel.Notamment, le 6e pont d'amitié reliant la province d'Ubon Ratchathani à la province lao de Salavan, dont la construction devra être achevée dans un avenir proche, contribuera à raccourcir la distance entre Ubon Ratchathani et Quang Tri, a-t-il ajouté. -VNA