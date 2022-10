Quang Ninh (VNA) - Quang Ninh offre des services de divertissement, culturels et commerciaux jusqu’à tard dans la nuit pour augmenter les revenus de ses habitants.

La province de Quang Ninh (Nord), qui abrite la célèbre baie de Ha Long, souhaite développer l’économie nocturne pour maximiser ses profits. Alliant nature et culture, la ville présente un fort potentiel. Elle se concentre sur quatre domaines principaux : culture et divertissement, services de restauration, de shopping et touristiques.

La “Rue nocturne de yachts“ est le premier produit touristique unique de la stratégie de développement de l’économie nocturne de Quang Ninh.

Un plan à long terme en trois phases pour développer l’économie nocturne a été approuvé. Au cours de la phase d’essai des deux premières années (2021-2022), la province sélectionnera des organisations capables de fournir des services de nuit sans perturber la sécurité publique et sans causer de nuisances. Dans la deuxième phase (2022-2025), l’accent sera mis sur l’achèvement des plans et l’établissement des orientations. Le dernier, à partir de 2025, verra la mise en œuvre de plusieurs projets nocturnes et lieux de divertissement dans la province.

Première démarche

Sun Group a inauguré fin avril dernier la “Rue nocturne des yachts“ au port international de passagers de Ha Long, dans le quartier de Bai Chay, ville de Ha Long. Ce premier produit touristique unique de la stratégie de développement de l’économie nocturne de Quang Ninh vise à stimuler l’activité touristique de 2022.

Située de part et d’autre du quai du port international de Ha Long, la “Rue nocturne des yachts“réunit près de 30 navires de 4 et 5 étoiles opérant de 17h00 à 23h00 tous les jours et emmenant les visiteurs à la découverte de la ville de Ha Long de nuit avec ses couleurs chatoyantes. Les touristes peuvent admirer des paysages et des ouvrages célèbres tels que la montagne Bai Tho, la roue du soleil et le pont Bai Chay.

Les bateaux de luxe de la “Rue nocturne des yachts“ offrent également aux visiteurs la possibilité de profiter d’un espace culinaire unique avec une variété de plats asiatiques et européens, dont de délicieux fruits de mer préparés par des cuisiniers expérimentés. De plus, les visiteurs peuvent profiter de programmes culturels et artistiques lors du voyage. -CVN/VNA