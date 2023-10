Une délégation de la préfecture de Hokkaido visite le parc industriel de Nam Tien Phong (DEEP C) en octobre 2022. Photo : baoquangninh.vn

Quang Ninh (VNA) – Une fête de Hokkaido, placée sous le thème "Quang Ninh - Hokkaido : Intégration culturelle", aura lieu du 17 au 19 novembre à Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).



Il s’agira d’une activité marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon et le 60e de la fondation de la province septentrionale de Quang Ninh.



Sont prévues de nombreuses activités dont une conférence sur la promotion de l’investissement entre Quang Ninh et le Japon, une exposition sur le commerce, un espace culinaire vietnamien et japonais, des événements d’arts de la rue, des séminaires thématiques, un tournoi de golf...



La fête de Hokkaido à Ha Long s'inscrit dans le cadre d'un accord de coopération signé entre le Comité populaire de la province vietnamienne de Quang Ninh et la préfecture japonaise de Hokkaido.



Elle contribuera à promouvoir les belles traditions culturelles des deux localités et, plus largement, celles des deux pays, permettant aux touristes de découvrir leurs cultures, contribuant à stimuler le développement touristique et à attirer des touristes, vietnamiens comme étrangers, à Quang Ninh. –VNA