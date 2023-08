Une dirigeante de Quang Ninh accueille des tourismes indiens. Photo : VNA



Quang Ninh (VNA) - Le Service du tourisme de Quang Ninh s'est coordonné avec l' hôtel Delasea pour accueillir le 22 août un groupe de touristes musulmans (tourisme halal) en provenance d'Inde, avec 28 membres.

Le directeur de l'hôtel Delasea, Le Thanh Tam, a déclaré qu’afin d'accueillir professionnellement ces touristes musulmans, l'hôtel avait invité des experts en Islam à former son personnel au style de services et à la culture musulmane.



Selon un représentant du service du Tourisme de Quang Ninh, grâce à cet accueil professionnel dans le style et la culture musulmane, il est prévu que le service du Tourisme organise un symposium à la mi-septembre sur l'expansion du marché des touristes musulmans, du tourisme Halal et de l'amélioration de la qualité d'accueil de cette clientèle.