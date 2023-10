Quang Ninh (VNA) - Cua Van et Vung Viêng, deux villages de pêcheurs renommés situés dans la baie de Ha Long, province de Quảng Ninh (Nord), se détériorent gravement. Une action urgente est nécessaire pour leur insuffler une nouvelle dynamique.

Zone de conservation du village de pêcheurs de Vung Viêng dans la baie de Ha Long, province de Quang Ninh.

Cua Van et Vung Viêng, deux anciens villages de pêcheurs, ont acquis une grande renommée, en particulier auprès des visiteurs étrangers. Cua Van, notamment, a été classé parmi les villages les plus enchanteurs du monde par de nombreux sites de voyages réputés.



Récemment, deux salles de classe flottantes dans la zone, qui servaient pour les enfants des pêcheurs de Cua Van et de Vung Viêng, ont partiellement sombré dans la mer en raison de leur longue détérioration.



En 2014, le Comité populaire de la province de Quang Ninh a pris la décision de relocaliser la plupart des habitants sur le continent. Les familles ont trouvé de nouvelles maisons dans le quartier de Hà Phong, dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh.



Près de 70 maisons flottantes et salles de classe ont été confiées au Comité de gestion de la baie de Ha Long pour préserver et développer les services touristiques de la baie. Elles offrent une expérience touristique distinctive, recréant le patrimoine culturel des anciennes communautés de pêcheurs et attirant les visiteurs.



Cependant, en raison de l’exposition constante à l’eau salée et à l’humidité de l’air, elles se sont progressivement détériorées et risquent de sombrer, soulignant l’urgente nécessité d’intervenir et de restaurer ces structures.



Plan de rénovation et de réparation

Deux salles de classe flottantes dans le village de pêcheurs de Cua Vạn sont en partie coulées après une longue détérioration.

Nguyên Van Quy, un ancien habitant du village de pêcheurs de Vung Viêng, a partagé qu’il était retourné dans sa vieille maison flottante avec sa femme pour l’aquaculture. Cependant, il n’est pas autorisé à effectuer des réparations ou à s’y installer, car il a cédé la maison aux autorités locales pour sa conservation dans la baie.



M. Quy espère que le gouvernement mettra en place des politiques visant à restaurer les villages de pêcheurs, de manière à ce qu’ils puissent attirer les touristes et préserver la beauté culturelle unique de la baie de Ha Long.



Tang Van Phiên, directeur de la Coopérative des services de Van Chài, souligne que les villages de pêcheurs de Vung Viêng et de Cua Van sont des attractions importantes pour les touristes, en particulier les étrangers. Cependant, le nombre de visiteurs a diminué au cours des trois dernières années. Il suggère que les autorités compétentes préservent et entretiennent ces villages de pêcheurs et ces maisons flottantes grâce à une gestion conjointe impliquant les autorités locales, les entreprises et les locaux.



Selon Vu Kiên Cuong, chef du Comité de gestion de la baie de Ha Long, les villages de pêcheurs ont été durement touchés par la météo. De plus, les financements pour l’entretien et les réparations s’est avéré insuffisant, ce qui a entraîné la détérioration de ces maisons flottantes. En réponse à ce problème, le Comité de gestion de la baie de Ha Long a fait un rapport au Comité populaire provincial et a élaboré un plan de rénovation et de réparation.



Actuellement, ledit comité réexamine les cadres juridiques pour permettre une aquaculture durable et garantir que les processus juridiques sont respectés, conformément aux réglementations de protection du patrimoine. -CVN/VNA